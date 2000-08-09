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Раздел: Происшествия  
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Оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ противотанковыми ракетами

Оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ противотанковыми ракетамиОккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов.

В течение дня, 11 августа, российские оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Согласно сообщению, оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новоалександровка, Луганское, Светлодарск, Новгородское, Новотроицкое, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Также защитников Павлополь и Лебединского боевики обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами.

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В результате боевых действий врага один украинский военнослужащий получил ранения.
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 Теги: Оккупационные войска, ВСУ, обстрел

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Сегодня, 18:40 » Автор: Едгар Букмирза
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