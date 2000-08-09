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Раздел: Происшествия  
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В ВМС Украины сообщили о гибели двух военных

В ВМС Украины сообщили о гибели двух военныхВодителя автомобиля задержали.

Двое военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины погибли в результате ДТП, сообщается на странице ВМС в Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

"10 августа 2018 года из-за нарушения правил дорожного движения гражданским лицом погибли старший матрос Кравцов Константин Александрович и матрос Литвиненко Андрей Николаевич", – рассказали в ВМС.

Отмечается, что командование воинских частей, в которых служили погибшие, проводит служебные расследования.

В полиции Херсонской области сообщили сегодня, что вечером 10 августа недалеко от села Раденск произошло ДТП, в результате которого два человека погибло и один получил травмы. "На месте происшествия полицейские установили, что 33-летний водитель автомобиля ВАЗ 2105, двигаясь по автодороге Херсон – Джанкой – Керчь, совершил наезд на трех пешеходов.

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Они стояли на дороге вблизи обочины и ремонтировали свой автомобиль. В результате ДТП мужчины в возрасте 39-ти и 49 лет погибли на месте происшествия. Их 29-летнему товарищу была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался", – рассказали в полиции.

Мужчина объяснил, что его ослепил свет фар встречного автомобиля, и он не заметил, что на дороге находятся люди.
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 Теги: ВМС Украины, ДТП

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Сегодня, 19:54 » Автор: Едгар Букмирза
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