В ВМС Украины сообщили о гибели двух военных

Водителя автомобиля задержали.



Двое военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины погибли в результате ДТП, сообщается на странице ВМС в Facebook.



Об этом пишет



"10 августа 2018 года из-за нарушения правил дорожного движения гражданским лицом погибли старший матрос Кравцов Константин Александрович и матрос Литвиненко Андрей Николаевич", – рассказали в ВМС.



Отмечается, что командование воинских частей, в которых служили погибшие, проводит служебные расследования.



В полиции Херсонской области сообщили сегодня, что вечером 10 августа недалеко от села Раденск произошло ДТП, в результате которого два человека погибло и один получил травмы. "На месте происшествия полицейские установили, что 33-летний водитель автомобиля ВАЗ 2105, двигаясь по автодороге Херсон – Джанкой – Керчь, совершил наезд на трех пешеходов.



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Они стояли на дороге вблизи обочины и ремонтировали свой автомобиль. В результате ДТП мужчины в возрасте 39-ти и 49 лет погибли на месте происшествия. Их 29-летнему товарищу была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался", – рассказали в полиции.



Мужчина объяснил, что его ослепил свет фар встречного автомобиля, и он не заметил, что на дороге находятся люди. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Двое военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины погибли в результате ДТП, сообщается на странице ВМС в Facebook.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com "10 августа 2018 года из-за нарушения правил дорожного движения гражданским лицом погибли старший матрос Кравцов Константин Александрович и матрос Литвиненко Андрей Николаевич", – рассказали в ВМС.Отмечается, что командование воинских частей, в которых служили погибшие, проводит служебные расследования.В полиции Херсонской области сообщили сегодня, что вечером 10 августа недалеко от села Раденск произошло ДТП, в результате которого два человека погибло и один получил травмы. "На месте происшествия полицейские установили, что 33-летний водитель автомобиля ВАЗ 2105, двигаясь по автодороге Херсон – Джанкой – Керчь, совершил наезд на трех пешеходов.Они стояли на дороге вблизи обочины и ремонтировали свой автомобиль. В результате ДТП мужчины в возрасте 39-ти и 49 лет погибли на месте происшествия. Их 29-летнему товарищу была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался", – рассказали в полиции.Мужчина объяснил, что его ослепил свет фар встречного автомобиля, и он не заметил, что на дороге находятся люди.



