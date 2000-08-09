Раздел: Происшествия
В Киеве посреди дороги загорелся автобус
Детали происшествия выясняются.
Сегодня, 11 августа, около полудня в Киеве загорелся автобус.
Об этом пишет "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо.
Инцидент произошел возле станции метро "Осокорки" с автобусом, курсирующим по маршруту №220. Очевидцы рассказали, что перед пожаром он постоянно глох и в конце концов загорелся.
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К счастью, обошлось без пострадавших. Детали происшествия выясняются.
Сегодня, 11 августа, около полудня в Киеве загорелся автобус.
Об этом пишет "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо.
Инцидент произошел возле станции метро "Осокорки" с автобусом, курсирующим по маршруту №220. Очевидцы рассказали, что перед пожаром он постоянно глох и в конце концов загорелся.
Читайте также: В Киеве посреди дороги загорелся грузовик с дровами
К счастью, обошлось без пострадавших. Детали происшествия выясняются.
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