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Раздел: Происшествия  
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В Киеве посреди дороги загорелся автобус

В Киеве посреди дороги загорелся автобусДетали происшествия выясняются.

Сегодня, 11 августа, около полудня в Киеве загорелся автобус.

Об этом пишет "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо.

Инцидент произошел возле станции метро "Осокорки" с автобусом, курсирующим по маршруту №220. Очевидцы рассказали, что перед пожаром он постоянно глох и в конце концов загорелся.

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К счастью, обошлось без пострадавших. Детали происшествия выясняются.
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 Теги: Киев, автобус

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Сегодня, 20:18 » Автор: Едгар Букмирза
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