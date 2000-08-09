Раздел: Происшествия
В Ялте из-за шторма погиб подросток
Вытащить его тело на берег смогли лишь спустя некоторое время.
Подросток погиб в Ялте, купаясь в море во время шторма 11 августа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии.
По его информации, в этот день море у берегов города сильно штормило. Спасатели зафиксировали шторм в 3 балла. В связи с этим на всех пляжах отдыхающих оповестили о запрете купания, а также пребывании на боне.
Большинство туристов и горожан наблюдали за волнами с берега. Однако нашлись и смельчаки, которые продолжали плавать в бушующем море. Для одного из них это закончилось трагически. В море утонул молодой парень, которого во время плавания, по словам свидетелей, откинуло волной на опорную стенку.
Ему пытались оказать первую помощь, делали искусственное дыхание, но это не помогло. Прибывшие на место представители «скорой помощи» констатировали смерть.
Информацию о гибели в море подтвердил российскому изданию РИА Крым помощник начальника крымского главка МЧС России Владимир Иванов.
Читайте также: В Харькове столкнулись скутер и Daewoo: погиб подросток
«Информация о происшествии поступила в 11:57 в субботу. Позвонил мужчина, который не представился, и сказал, что видит в районе часовни на набережной Ялты – в технической зоне, где купание запрещено – на расстоянии 20 метров от берега подростка. К месту незамедлительно выдвинулись спасатели с ближайшего пляжа, однако по их прибытию, тело ребенка из бушующего моря вытащили очевидцы произошедшего», – рассказал он.
Подросток погиб в Ялте, купаясь в море во время шторма 11 августа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии.
По его информации, в этот день море у берегов города сильно штормило. Спасатели зафиксировали шторм в 3 балла. В связи с этим на всех пляжах отдыхающих оповестили о запрете купания, а также пребывании на боне.
Большинство туристов и горожан наблюдали за волнами с берега. Однако нашлись и смельчаки, которые продолжали плавать в бушующем море. Для одного из них это закончилось трагически. В море утонул молодой парень, которого во время плавания, по словам свидетелей, откинуло волной на опорную стенку.
Ему пытались оказать первую помощь, делали искусственное дыхание, но это не помогло. Прибывшие на место представители «скорой помощи» констатировали смерть.
Информацию о гибели в море подтвердил российскому изданию РИА Крым помощник начальника крымского главка МЧС России Владимир Иванов.
Читайте также: В Харькове столкнулись скутер и Daewoo: погиб подросток
«Информация о происшествии поступила в 11:57 в субботу. Позвонил мужчина, который не представился, и сказал, что видит в районе часовни на набережной Ялты – в технической зоне, где купание запрещено – на расстоянии 20 метров от берега подростка. К месту незамедлительно выдвинулись спасатели с ближайшего пляжа, однако по их прибытию, тело ребенка из бушующего моря вытащили очевидцы произошедшего», – рассказал он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
136
0
Также советуем посмотреть
- В Сети появился пес-двойник знаменитой певицы
- В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
- Гигантский картофель удивил украинского фермера
- Молодая мама рисует веселые комиксы о своей семье
- Смешные фотки животных, которые не могут скрывать эмоции
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
Оставьте свой комментарий