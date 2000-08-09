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Раздел: Происшествия  
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В Ялте из-за шторма погиб подросток

В Ялте из-за шторма погиб подростокВытащить его тело на берег смогли лишь спустя некоторое время.

Подросток погиб в Ялте, купаясь в море во время шторма 11 августа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии.

По его информации, в этот день море у берегов города сильно штормило. Спасатели зафиксировали шторм в 3 балла. В связи с этим на всех пляжах отдыхающих оповестили о запрете купания, а также пребывании на боне.

Большинство туристов и горожан наблюдали за волнами с берега. Однако нашлись и смельчаки, которые продолжали плавать в бушующем море. Для одного из них это закончилось трагически. В море утонул молодой парень, которого во время плавания, по словам свидетелей, откинуло волной на опорную стенку.

Ему пытались оказать первую помощь, делали искусственное дыхание, но это не помогло. Прибывшие на место представители «скорой помощи» констатировали смерть.

Информацию о гибели в море подтвердил российскому изданию РИА Крым помощник начальника крымского главка МЧС России Владимир Иванов.

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«Информация о происшествии поступила в 11:57 в субботу. Позвонил мужчина, который не представился, и сказал, что видит в районе часовни на набережной Ялты – в технической зоне, где купание запрещено – на расстоянии 20 метров от берега подростка. К месту незамедлительно выдвинулись спасатели с ближайшего пляжа, однако по их прибытию, тело ребенка из бушующего моря вытащили очевидцы произошедшего», – рассказал он.
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 Теги: Ялта, подросток

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Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
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