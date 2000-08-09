Раздел: Происшествия
В Киеве насмерть сбили человека: водитель сбежал, но потерял номера
Авто принадлежит Audi.
Минувшим вечером в Киеве был смертельно травмирован пешеход, переходивший дорогу по регулируемому переходу. Однако на месте наезда идет капитальный ремонт магистрали и переход плохо освещен. Это установили патрульные, прибывшие на место ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Инцидент произошел вечером в субботу, 11 августа, на улице Заболотного 138 (недалеко от Выставочного центра). Сотрудники патрульной полиции рассказали, что по приезду нашли на месте ДТП тяжело травмированного пешехода и скорую помощь. Ее врачи тщетно пытались спасти пострадавшего.
Свидетели случившегося рассказали полицейским, что пешеход шел на красный сигнал, а машина ехала очень быстро.
Удалось узнать, что сбивший человека автомобиль после удара не остановился, а умчался в сторону Столичного шоссе. Найти в таких случаях нарушителя довольно непросто, но в этом случае автомобиль потерял на месте происшествия номер. Определили, что он принадлежит Audi.
Читайте также: Под Киевом столкнулись автомобиль и мотоцикл
По месту регистрации авто была срочно направлена оперативная группа. По неподтвержденным пока официально данным, автомобиль, сбивший человека, удалось обнаружить в Киевской области.
Минувшим вечером в Киеве был смертельно травмирован пешеход, переходивший дорогу по регулируемому переходу. Однако на месте наезда идет капитальный ремонт магистрали и переход плохо освещен. Это установили патрульные, прибывшие на место ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Инцидент произошел вечером в субботу, 11 августа, на улице Заболотного 138 (недалеко от Выставочного центра). Сотрудники патрульной полиции рассказали, что по приезду нашли на месте ДТП тяжело травмированного пешехода и скорую помощь. Ее врачи тщетно пытались спасти пострадавшего.
Свидетели случившегося рассказали полицейским, что пешеход шел на красный сигнал, а машина ехала очень быстро.
Удалось узнать, что сбивший человека автомобиль после удара не остановился, а умчался в сторону Столичного шоссе. Найти в таких случаях нарушителя довольно непросто, но в этом случае автомобиль потерял на месте происшествия номер. Определили, что он принадлежит Audi.
Читайте также: Под Киевом столкнулись автомобиль и мотоцикл
По месту регистрации авто была срочно направлена оперативная группа. По неподтвержденным пока официально данным, автомобиль, сбивший человека, удалось обнаружить в Киевской области.
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