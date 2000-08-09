Раздел: Происшествия
В Киеве обнаженный мужчина выпал из окна
Он находился в неадекватном состоянии.
В воскресенье, 12 августа, в Киеве на улице Игоря Турчина, 15 мужчина выпал из окна балкона. Его госпитализировали в больницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Все произошло около 06:10.
По словам патрульных, пострадавший парень утверждает, что ему 18 лет, однако выглядит он на много старше. Предварительно, он выпал с балкона четвертого этажа.
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Прибывшие на место медики, обнаружили на аллее под подъездом голого молодого человека. Он находился в неадекватном состоянии и полностью без одежды. Пострадавшему оказали первую помощь на месте и госпитализировали в больницу. Предварительно, у парня перелом руки и предположение на травму позвоночника. Подробности происшествия выяснят правоохранители. На месте работала патрульная полиция и медики.
В воскресенье, 12 августа, в Киеве на улице Игоря Турчина, 15 мужчина выпал из окна балкона. Его госпитализировали в больницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Все произошло около 06:10.
По словам патрульных, пострадавший парень утверждает, что ему 18 лет, однако выглядит он на много старше. Предварительно, он выпал с балкона четвертого этажа.
Читайте также: В Киеве перевернулось авто с детьми в салоне
Прибывшие на место медики, обнаружили на аллее под подъездом голого молодого человека. Он находился в неадекватном состоянии и полностью без одежды. Пострадавшему оказали первую помощь на месте и госпитализировали в больницу. Предварительно, у парня перелом руки и предположение на травму позвоночника. Подробности происшествия выяснят правоохранители. На месте работала патрульная полиция и медики.
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