Раздел: Происшествия
Под Киевом пропала 15-летняя девушка
Девушка ушла из дома и не вернулась.
В городе Кагарлык Киевской области 11 августа ушла из дома и не вернулась 15-летняя Алена Батог, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Разыскивается Батог Алена, 15 лет, которая 11 августа 2018 года в 13.00 ушла из дома и до сих пор ее местонахождение не установлено. Приметы: на вид 17-18 лет, рост 175 см, худощавая, лицо овальное, волосы длинные, прямые, светло-русые", - говорится в сообщении.
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Девочка была одета в футболку черного цвета с изображением в виде якоря белого цвета, синие джинсовые короткие шорты, мокасины красного цвета на шнурках, рюкзак красного цвета, солнцезащитные очки.
В городе Кагарлык Киевской области 11 августа ушла из дома и не вернулась 15-летняя Алена Батог, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Разыскивается Батог Алена, 15 лет, которая 11 августа 2018 года в 13.00 ушла из дома и до сих пор ее местонахождение не установлено. Приметы: на вид 17-18 лет, рост 175 см, худощавая, лицо овальное, волосы длинные, прямые, светло-русые", - говорится в сообщении.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Девочка была одета в футболку черного цвета с изображением в виде якоря белого цвета, синие джинсовые короткие шорты, мокасины красного цвета на шнурках, рюкзак красного цвета, солнцезащитные очки.
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