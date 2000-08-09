Раздел: Происшествия
В Киеве горело здание фармацевтической компании
Подробности инцидента устанавливают.
В ночь с 11 на 12 августа в Соломенском районе Киева, на улице Аэродромной, загорелось здание одной из фармацевтических компаний, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По информации спасателей, информация о возгорании поступила около 01:25 ночи. На место происшествия были направлены 27 пожарников и 8 единиц техники. Оказалось, что пожар возник на крыше и втором этаже двухэтажного офисного здания, который на данный момент не использовалось. Огонь охватил 150 квадратных метров. Его ликвидировали уже к 02:52 ночи.
Читайте также: На Левом берегу Киева горело здание
Сообщается, что пострадавших нет. Причину пожара на сегодняшний день определяют правоохранители.
В ночь с 11 на 12 августа в Соломенском районе Киева, на улице Аэродромной, загорелось здание одной из фармацевтических компаний, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По информации спасателей, информация о возгорании поступила около 01:25 ночи. На место происшествия были направлены 27 пожарников и 8 единиц техники. Оказалось, что пожар возник на крыше и втором этаже двухэтажного офисного здания, который на данный момент не использовалось. Огонь охватил 150 квадратных метров. Его ликвидировали уже к 02:52 ночи.
Читайте также: На Левом берегу Киева горело здание
Сообщается, что пострадавших нет. Причину пожара на сегодняшний день определяют правоохранители.
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