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Раздел: Происшествия  
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В Киеве горело здание фармацевтической компании

В Киеве горело здание фармацевтической компанииПодробности инцидента устанавливают.

В ночь с 11 на 12 августа в Соломенском районе Киева, на улице Аэродромной, загорелось здание одной из фармацевтических компаний, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

По информации спасателей, информация о возгорании поступила около 01:25 ночи. На место происшествия были направлены 27 пожарников и 8 единиц техники. Оказалось, что пожар возник на крыше и втором этаже двухэтажного офисного здания, который на данный момент не использовалось. Огонь охватил 150 квадратных метров. Его ликвидировали уже к 02:52 ночи.

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Сообщается, что пострадавших нет. Причину пожара на сегодняшний день определяют правоохранители.
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 14:49 » Автор: Анна Мартынова
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