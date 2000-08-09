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Раздел: Происшествия  
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На Харьковщине женщина случайно утопила дочь и пыталась наложить на себя руки

На Харьковщине женщина случайно утопила дочь и пыталась наложить на себя руки Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Пьяную женщину правоохранители нашли на берегу реки Северский Донец, в которой она пыталась утопиться.
В Харьковской области женщина по неосторожности утопила в ванне двухлетнюю дочь, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством. Трагедия произошла накануне вечером в Изюме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"41-летний житель города Изюма сообщил, что вернувшись с работы, обнаружил мертвой в детской кровати свою малолетнюю дочь. Его 34-летняя жена по месту проживания отсутствовала", - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных правоохранители нашли женщину в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки Северский Донец, в которой она пыталась утопиться.

Полицейским она рассказала, что во время купания по неосторожности утопила в ванной свою двухлетнюю дочь и поэтому пыталась покончить жизнь самоубийством аналогичным способом.

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Женщину сразу задержали, решается вопрос о сообщении ей о подозрении, ей грозит до пяти лет тюрьмы.
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 Теги: Харьковщина, самоубийство

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Сегодня, 16:23 » Автор: Анна Мартынова
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