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В Одессе наркоман избил семь женщин

В Одессе наркоман избил семь женщинУ одной из девушек сломан нос.

В Одессе мужчина, находясь под воздействием наркотиков, избил семерых женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.

Известно, что одна из пострадавших находится в положении. По предварительным данным, одной из девушек преступник сломал нос, другим оставил обширные гематомы и ушибы.

"На пересечении улиц Ришельевская/ Малая Арнаутская я остановилась, чтобы посмотреть контакт в телефоне. Через мгновенье я почувствовала резкую боль в районе солнечного сплетения. Я согнулась в три погибели и только потом я поняла, что это был чей то удар!
Я присела, закрыла глаза и начала кричать. Ко мне подбежали люди и через мгновенье я услышала ещё один женский крик", - отметила одна из пострадавших.

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Правоохранители решают вопрос относительно открытия уголовного дела.
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 Теги: Одесса, наркоман

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Сегодня, 16:57 » Автор: Анна Мартынова
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