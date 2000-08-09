» » ОБСЕ обнаружила новую военную технику России на Донбассе
Раздел: Происшествия  
0

ОБСЕ обнаружила новую военную технику России на Донбассе

ОБСЕ обнаружила новую военную технику России на ДонбассеБеспилотником СММ ОБСЕ было обнаружено сразу четыре новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

На временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Сообщается, что 9 августа беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований России, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в городе Луганск.

Также было обнаружено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня и четыре установки зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, беспилотником СММ ОБСЕ было обнаружено сразу четыре новые комплексы радиоэлектронной борьбы российского производства и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам.

Читайте также: Миссия ОБСЕ обнаружила места скопления танков боевиков

Представители СММ ОБСЕ сообщили, что вооруженные формирования России все чаще отказывают им в доступе на контролируемые ими территории и объекты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ОБСЕ, Донбасс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:30 » Автор: Едгар Букмирза
     84
     0

Похожие новости по теме

Боевики продолжают стягивать тяжелую технику и вооружение Боевики продолжают стягивать тяжелую технику и вооружение

Боевики разгружают 4 крытых вагона с боеприпасами.

На Донбасс прибыли грузовики с военной техникой из РФ На Донбасс прибыли грузовики с военной техникой из РФ

ОБСЕ подтверждено расположение 18 гаубиц.

ОБСЕ зафиксировала рекордное число взрывов на Донбассе ОБСЕ зафиксировала рекордное число взрывов на Донбассе

За сутки зафиксировано 171 взрыв.

СММ ОБСЕ зафиксировала скопление тяжелого вооружения на Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала скопление тяжелого вооружения на Донбассе

Беспилотник зафиксировал около 60 боевых бронированных машин.

"Новогоднее перемирие": ОБСЕ зафиксировала 75 взрывов за сутки

На территории подконтрольного Украине Светлодарска было слышно 11 взрывов неопределенного происхождения

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх