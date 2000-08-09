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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом поймали педофила

Злоумышленник заманил детей в насаждения кукурузы.

В селе Дрозды Белоцерковского района Киевской области полиция задержала педофила, который издевался над 8-летней девочкой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Как рассказали правоохранители, днем 11 августа 28-летняя мать с двумя детьми пошла в магазин. Там она познакомилась с мужчиной и употребляла с ним алкогольные напитки. Затем 36-летний преступник пошел к дому вместе с ее детьми, которые показывали ему дорогу. А женщина вернулась в магазин, чтобы купить сигареты.

Когда она вернулась домой, услышала голос своего сына, который звал на помощь с приусадебного участка.

"Злоумышленник заманил детей в насаждения кукурузы под предлогом, что они якобы идут к водоему купаться. Там неестественным путем он пытался изнасиловать девочку, а мальчику, который это все видел, закрывал рот, чтобы тот не кричал", - рассказали в полиции.

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Мать сразу же позвонила в полицию, описала приметы педофила и направление, куда он бежал. "Копы" сработали профессионально и слаженно. Уже через несколько часов насильника задержали в кукурузном поле, где он скрывался.
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 Теги: Киев, педофил

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Сегодня, 19:44 » Автор: Едгар Букмирза
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