Раздел: Происшествия
Под Киевом поймали педофила
Злоумышленник заманил детей в насаждения кукурузы.
В селе Дрозды Белоцерковского района Киевской области полиция задержала педофила, который издевался над 8-летней девочкой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как рассказали правоохранители, днем 11 августа 28-летняя мать с двумя детьми пошла в магазин. Там она познакомилась с мужчиной и употребляла с ним алкогольные напитки. Затем 36-летний преступник пошел к дому вместе с ее детьми, которые показывали ему дорогу. А женщина вернулась в магазин, чтобы купить сигареты.
Когда она вернулась домой, услышала голос своего сына, который звал на помощь с приусадебного участка.
"Злоумышленник заманил детей в насаждения кукурузы под предлогом, что они якобы идут к водоему купаться. Там неестественным путем он пытался изнасиловать девочку, а мальчику, который это все видел, закрывал рот, чтобы тот не кричал", - рассказали в полиции.
Читайте также: В Запорожье поймали 37-летнего педофила
Мать сразу же позвонила в полицию, описала приметы педофила и направление, куда он бежал. "Копы" сработали профессионально и слаженно. Уже через несколько часов насильника задержали в кукурузном поле, где он скрывался.
В селе Дрозды Белоцерковского района Киевской области полиция задержала педофила, который издевался над 8-летней девочкой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как рассказали правоохранители, днем 11 августа 28-летняя мать с двумя детьми пошла в магазин. Там она познакомилась с мужчиной и употребляла с ним алкогольные напитки. Затем 36-летний преступник пошел к дому вместе с ее детьми, которые показывали ему дорогу. А женщина вернулась в магазин, чтобы купить сигареты.
Когда она вернулась домой, услышала голос своего сына, который звал на помощь с приусадебного участка.
"Злоумышленник заманил детей в насаждения кукурузы под предлогом, что они якобы идут к водоему купаться. Там неестественным путем он пытался изнасиловать девочку, а мальчику, который это все видел, закрывал рот, чтобы тот не кричал", - рассказали в полиции.
Читайте также: В Запорожье поймали 37-летнего педофила
Мать сразу же позвонила в полицию, описала приметы педофила и направление, куда он бежал. "Копы" сработали профессионально и слаженно. Уже через несколько часов насильника задержали в кукурузном поле, где он скрывался.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
809
0
Также советуем посмотреть
- Художник создает невероятно смешные комиксы на запретные темы
- Россия сознательно затягивает конфликт на Донбассе
- Отношения влюбленных в забавных комиксах
- Собака забирается на крышу, чтобы поскорее увидеть хозяина
- Пользователей Сети озадачила рыба с конской головой
- Подборка отличных анекдотов для позитивного воскресенья
- В Германии назойливая белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Пользователи Сети забавно высмеяли «дачу Путина»
- Санкции против России показали в меткой карикатуре
- В США французский бульдог помог хозяину выиграть в лотерею
- Буйная россиянка, устроившая дебош в самолете, насмешила Сеть
- Сеть покорил малыш, спасший утку от верной смерти
- В Германии из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта
- В Сети появился пес-двойник знаменитой певицы
- В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
- Гигантский картофель удивил украинского фермера
- Молодая мама рисует веселые комиксы о своей семье
- Смешные фотки животных, которые не могут скрывать эмоции
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
Оставьте свой комментарий