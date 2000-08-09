Раздел: Происшествия
В Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин
Охранник от полученных травм скончался.
В Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки". Охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.
Сообщается, что правоохранители ввели специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников.
Читайте также: В Киеве неизвестные ограбили ювелирный магазин
Отметим, что сообщение о нападении на улице Щербакова поступило в 20:00. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции.
В Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки". Охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.
Сообщается, что правоохранители ввели специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников.
Читайте также: В Киеве неизвестные ограбили ювелирный магазин
Отметим, что сообщение о нападении на улице Щербакова поступило в 20:00. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции.
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