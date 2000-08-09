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Раздел: Происшествия  
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В Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин

В Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазинОхранник от полученных травм скончался.

В Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки". Охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.

Сообщается, что правоохранители ввели специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников.

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Отметим, что сообщение о нападении на улице Щербакова поступило в 20:00. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции.
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 Теги: Киев, ювелирный магазин, ограбление

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Сегодня, 21:34 » Автор: Едгар Букмирза
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