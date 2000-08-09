Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный утонул в свой день рождения
В Сети разгорелось обсуждение.
В киевском парке Партизанской славы в субботу, 11 августа, во время празднования дня рождения утонул мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает dtp.kiev.ua на странице в Facebook, ссылаясь на свидетеля инцидента.
"Жизнь одна! Но кто-то ее мало ценит. Отметили день рождения "удачно", - написано в посте.
Отмечается, что мужчине было 59 лет. Он, будучи подшофе, пошел купаться несмотря на уговоры друзей этого не делать. "Самое ужасное что никто не помог, а людей было много. Кто-то даже указал примерное место, где его видели с берега", - сообщает очевидец.
В итоге прибывшие на место происшествия водолазы спустя 5 минут поисков обнаружили и достали из воды тело мужчины.
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"Давно пора запретить алкоголь и прировнять его к наркотикам", "Ужас! Столько людей на пляже, и никто не спас человека!" "А кому-то порой нужен вот такой печальный урок, что бы задуматься", "Губит людей не пиво..." "Автор так написала... А чего же вы сидели и только фото делали, а не помогли ему, если вы с начала за этим всем наблюдали?" - комментируют пользователи сети новость.
В киевском парке Партизанской славы в субботу, 11 августа, во время празднования дня рождения утонул мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает dtp.kiev.ua на странице в Facebook, ссылаясь на свидетеля инцидента.
"Жизнь одна! Но кто-то ее мало ценит. Отметили день рождения "удачно", - написано в посте.
Отмечается, что мужчине было 59 лет. Он, будучи подшофе, пошел купаться несмотря на уговоры друзей этого не делать. "Самое ужасное что никто не помог, а людей было много. Кто-то даже указал примерное место, где его видели с берега", - сообщает очевидец.
В итоге прибывшие на место происшествия водолазы спустя 5 минут поисков обнаружили и достали из воды тело мужчины.
Читайте также: Налет на киевскую ювелирку: новые подробности
"Давно пора запретить алкоголь и прировнять его к наркотикам", "Ужас! Столько людей на пляже, и никто не спас человека!" "А кому-то порой нужен вот такой печальный урок, что бы задуматься", "Губит людей не пиво..." "Автор так написала... А чего же вы сидели и только фото делали, а не помогли ему, если вы с начала за этим всем наблюдали?" - комментируют пользователи сети новость.
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