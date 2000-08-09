Раздел: Происшествия
На Киевщине "обмывание" покупки закончилось кровавой дракой
Они агрессивно отреагировали на замечание.
Вчера в Вишневом беженцы из Донецкой области неадекватно отреагировали на замечание местного жителя, дело дошло до кровавой драки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
По информации страницы в Facebook dtp.kiev.ua, коло 6-ти часов вечера в Вишневом по ул. Европейская между домами трое мужчин праздновали ударную покупку транспортного средства микроавтобуса «Мерседес Вито». В машине мужчины распивали алкоголь и включили громко музыку, с ними находился несовершеннолетний ребенок.
Громкая музыка мешала местным жителям, по факту была вызвана местная охрана, которая должна была разобраться, однако один из местных жителей решил не дожидаясь охраны самостоятельно решить вопрос - он подошел к компании и сделал им замечание, на что в последовала надеванная реакция – завязалась драка.
Пострадавшего жителя Вишневого, который упал на землю, били ногами, а потом один из нападавших сделал из пустой бутылки «розочку» и до приезда полиции успел нанести несколько ранений нападавшему.
Драку пытался разнять местный житель, который и продал им микроавтобус, как отмечено в сообщении, у него покупатели микроавтобуса еще и снимали квартиру. За дракой все это время наблюдал ребенок, которого, прибежавшая на крики мама, закрыла в микроавтобусе.
Как оказалось, 2-е нападавших беженцы из Мариуполя, они родственники - дядя и племянник, в Вишневом они снимают квартиру.
Читайте также: В Киевской области столкнулись пять авто: есть жертвы
На место происшествия вызвали скорую и патрульную полицию, нападавшие задержаны. Сейчас разыскиваются все свидетели инцидента, так как травмы пострадавшему нанесены достаточно серьёзные.
Вчера в Вишневом беженцы из Донецкой области неадекватно отреагировали на замечание местного жителя, дело дошло до кровавой драки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
По информации страницы в Facebook dtp.kiev.ua, коло 6-ти часов вечера в Вишневом по ул. Европейская между домами трое мужчин праздновали ударную покупку транспортного средства микроавтобуса «Мерседес Вито». В машине мужчины распивали алкоголь и включили громко музыку, с ними находился несовершеннолетний ребенок.
Громкая музыка мешала местным жителям, по факту была вызвана местная охрана, которая должна была разобраться, однако один из местных жителей решил не дожидаясь охраны самостоятельно решить вопрос - он подошел к компании и сделал им замечание, на что в последовала надеванная реакция – завязалась драка.
Пострадавшего жителя Вишневого, который упал на землю, били ногами, а потом один из нападавших сделал из пустой бутылки «розочку» и до приезда полиции успел нанести несколько ранений нападавшему.
Драку пытался разнять местный житель, который и продал им микроавтобус, как отмечено в сообщении, у него покупатели микроавтобуса еще и снимали квартиру. За дракой все это время наблюдал ребенок, которого, прибежавшая на крики мама, закрыла в микроавтобусе.
Как оказалось, 2-е нападавших беженцы из Мариуполя, они родственники - дядя и племянник, в Вишневом они снимают квартиру.
Читайте также: В Киевской области столкнулись пять авто: есть жертвы
На место происшествия вызвали скорую и патрульную полицию, нападавшие задержаны. Сейчас разыскиваются все свидетели инцидента, так как травмы пострадавшему нанесены достаточно серьёзные.
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