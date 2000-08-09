» » В Киеве горел мебельный цех
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве горел мебельный цех

В Киеве горел мебельный цехПлощадь пожара составила 80 кв. м.

В понедельник, 13 августа, по адресу улица Вискозная, 3а на территории промышленной зоны выгорел мебельный цех. Обошлось без пострадавших, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Пожар начался примерно в 8:20.

По словам очевидцев и работников склада, они пришли на работу и заметили, как с помещения идет дым. После чего сразу вызвали пожарных. Горели деревянные изделия и оборудование. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Пострадавших в пожаре нет.

Читайте также: Необычная мебель, созданная для домашних питомцев. Фото

На место происшествия прибыло 6 машин специальной техники, автомобиль газодымозащитной службы и карета «скорой». Также работали сотрудники патрульной полиции и следственно оперативная группа. Они и определят причины возгорания.

В Киеве горел мебельный цех
В Киеве горел мебельный цех
В Киеве горел мебельный цех
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, пожар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:11 » Автор: Анна Мартынова
     335
     0

Похожие новости по теме

В Киеве горел ресторан В Киеве горел ресторан

Вызов на линию 101 поступил около 02:50.

Пожар в Киеве: ночью сгорел дом Пожар в Киеве: ночью сгорел дом

Площадь пожара примерно составила 250 квадратных метров

В Киеве произошел пожар в кафе В Киеве произошел пожар в кафе

В результате возгорания никто не пострадал.

Масштабный пожар в Одессе: горел склад бытовой химии Масштабный пожар в Одессе: горел склад бытовой химии

Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.

Во Львове на рынке вспыхнул пожар Во Львове на рынке вспыхнул пожар

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх