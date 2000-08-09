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Раздел: Происшествия  
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Прорыв трубы в Киеве: у центрального ЗАГСа забил «фонатан»

Прорыв трубы в Киеве: у центрального ЗАГСа забил «фонатан» В этот раз прорыв произошел возле центрального ЗАГСа.

В понедельник, 13 августа, в Киеве возле центрального ЗАГСА из-за прорыва водопроводной трубы забил "гейзер", передает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

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"Красивенный гейзер у центрального ЗАГСа на проспекте Победы неожиданно открылся сегодня в 16:00", - говорится в сообщении.
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 Теги: Киев, прорыв трубы

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Сегодня, 17:44 » Автор: Анна Мартынова
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