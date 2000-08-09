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Раздел: Происшествия  
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В центре Киева внезапно забил десятиметровый гейзер

В центре Киева внезапно забил десятиметровый гейзерВода вырывалась из поврежденного трубопровода.

Мощный фонтан воды в понедельник, 13 августа, забил из-под асфальта возле центрального ЗАГСа на столичном проспекте Победы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Отмечается, что прорыв трубы произошел около 16:00.

Вода вырывалась из поврежденного трубопровода под таким высоким давлением, что столб поднимался примерно на 8-10 метров. Фонтан у ЗАГСа бил около 40 минут, после чего воду дистанционно перекрыли. За это время на место происшествия так и не приехали сотрудники "Киевводоканала".

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В то же время, на странице "Киев.Оперативный" в Facebook пользователи соцсети начали шутить, что "гейзеры становятся визитной карточкой Киева".
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 Теги: Киев, гейзер

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Сегодня, 18:40 » Автор: Едгар Букмирза
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