Раздел: Происшествия
В центре Киева внезапно забил десятиметровый гейзер
Вода вырывалась из поврежденного трубопровода.
Мощный фонтан воды в понедельник, 13 августа, забил из-под асфальта возле центрального ЗАГСа на столичном проспекте Победы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Отмечается, что прорыв трубы произошел около 16:00.
Вода вырывалась из поврежденного трубопровода под таким высоким давлением, что столб поднимался примерно на 8-10 метров. Фонтан у ЗАГСа бил около 40 минут, после чего воду дистанционно перекрыли. За это время на место происшествия так и не приехали сотрудники "Киевводоканала".
Читайте также: Прорыв трубы в Киеве: у центрального ЗАГСа забил «фонатан»
В то же время, на странице "Киев.Оперативный" в Facebook пользователи соцсети начали шутить, что "гейзеры становятся визитной карточкой Киева".
Мощный фонтан воды в понедельник, 13 августа, забил из-под асфальта возле центрального ЗАГСа на столичном проспекте Победы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Отмечается, что прорыв трубы произошел около 16:00.
Вода вырывалась из поврежденного трубопровода под таким высоким давлением, что столб поднимался примерно на 8-10 метров. Фонтан у ЗАГСа бил около 40 минут, после чего воду дистанционно перекрыли. За это время на место происшествия так и не приехали сотрудники "Киевводоканала".
Читайте также: Прорыв трубы в Киеве: у центрального ЗАГСа забил «фонатан»
В то же время, на странице "Киев.Оперативный" в Facebook пользователи соцсети начали шутить, что "гейзеры становятся визитной карточкой Киева".
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