Раздел: Происшествия
В Киеве в результате аварии автомобиль сбил пять человек
Авария произошла на пересечении улиц Бальзака и Цветаевой.
В Деснянском районе столицы Украины столкнулись автомобили «Волга» и «Лада». Как передает Обозреватель, от удара один автомобиль вылетел на тротуар просто в толпу людей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
Пять человек, в том числе 6-летний ребенок, получили травмы и в настоящее время находятся в больнице.
Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева, информация о пострадавших пешеходах к ним не поступала.
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В то же время очевидцы утверждают, что «Волгу» отбросило на тротуар в толпу людей, потом она перевернулась».
В Деснянском районе столицы Украины столкнулись автомобили «Волга» и «Лада». Как передает Обозреватель, от удара один автомобиль вылетел на тротуар просто в толпу людей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
Пять человек, в том числе 6-летний ребенок, получили травмы и в настоящее время находятся в больнице.
Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева, информация о пострадавших пешеходах к ним не поступала.
Читайте также: В Киеве автомобиль сбил трех человек
В то же время очевидцы утверждают, что «Волгу» отбросило на тротуар в толпу людей, потом она перевернулась».
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