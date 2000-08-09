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Раздел: Происшествия  
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В Киеве в результате аварии автомобиль сбил пять человек

В Киеве в результате аварии автомобиль сбил пять человек Авария произошла на пересечении улиц Бальзака и Цветаевой.

В Деснянском районе столицы Украины столкнулись автомобили «Волга» и «Лада». Как передает Обозреватель, от удара один автомобиль вылетел на тротуар просто в толпу людей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

Пять человек, в том числе 6-летний ребенок, получили травмы и в настоящее время находятся в больнице.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева, информация о пострадавших пешеходах к ним не поступала.

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В то же время очевидцы утверждают, что «Волгу» отбросило на тротуар в толпу людей, потом она перевернулась».

В Киеве в результате аварии автомобиль сбил пять человек
В Киеве в результате аварии автомобиль сбил пять человек
В Киеве в результате аварии автомобиль сбил пять человек
В Киеве в результате аварии автомобиль сбил пять человек
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 Теги: Киев, авария

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Сегодня, 21:40 » Автор: Едгар Букмирза
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