В Киеве в результате аварии автомобиль сбил пять человек

Авария произошла на пересечении улиц Бальзака и Цветаевой.



В Деснянском районе столицы Украины столкнулись автомобили «Волга» и «Лада». Как передает Обозреватель, от удара один автомобиль вылетел на тротуар просто в толпу людей.



Об этом пишет



Пять человек, в том числе 6-летний ребенок, получили травмы и в настоящее время находятся в больнице.



Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева, информация о пострадавших пешеходах к ним не поступала.



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В то же время очевидцы утверждают, что «Волгу» отбросило на тротуар в толпу людей, потом она перевернулась».









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Деснянском районе столицы Украины столкнулись автомобили «Волга» и «Лада». Как передает Обозреватель, от удара один автомобиль вылетел на тротуар просто в толпу людей.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today Пять человек, в том числе 6-летний ребенок, получили травмы и в настоящее время находятся в больнице.Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева, информация о пострадавших пешеходах к ним не поступала.В то же время очевидцы утверждают, что «Волгу» отбросило на тротуар в толпу людей, потом она перевернулась».



