Раздел: Происшествия
В Днепре автомобиль слетел с моста
Водитель чудом выжил.
В Днепре с Кайдакского моста слетел автомобиль. Инцидент произошел 13 августа около 15:00, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.
К месту происшествия немедленно выехало дежурное спасательное отделение государственной пожарно-спасательной части №3.
На месте ДТП стало понятно, что легковой автомобиль съехав с дороги, сбил ограждение и упал с насыпи моста на остров.
Специалисты Службы спасения "101" сначала отключили аккумуляторные клеммы и с помощью лебедки и спасательного спецавтомобиля вытащили разбитую машину на безопасный участок дороги, а также смыли остатки горюче-смазочных материалов.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля 1974 года рождения, до прибытия спасателей он был госпитализирован каретой скорой помощи в Городскую клиническую больницу №2 в отделение травматологии с ориентировочным диагнозом закрытый перелом правой голени и правой лодыжки.
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К проведению спасательных работ было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
В Днепре с Кайдакского моста слетел автомобиль. Инцидент произошел 13 августа около 15:00, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.
К месту происшествия немедленно выехало дежурное спасательное отделение государственной пожарно-спасательной части №3.
На месте ДТП стало понятно, что легковой автомобиль съехав с дороги, сбил ограждение и упал с насыпи моста на остров.
Специалисты Службы спасения "101" сначала отключили аккумуляторные клеммы и с помощью лебедки и спасательного спецавтомобиля вытащили разбитую машину на безопасный участок дороги, а также смыли остатки горюче-смазочных материалов.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля 1974 года рождения, до прибытия спасателей он был госпитализирован каретой скорой помощи в Городскую клиническую больницу №2 в отделение травматологии с ориентировочным диагнозом закрытый перелом правой голени и правой лодыжки.
Читайте также: В Киеве пьяная компания с ножом бросалась на прохожих
К проведению спасательных работ было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
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