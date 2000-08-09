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Раздел: Происшествия  
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В Днепре автомобиль слетел с моста

В Днепре автомобиль слетел с моста Водитель чудом выжил.

В Днепре с Кайдакского моста слетел автомобиль. Инцидент произошел 13 августа около 15:00, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.

К месту происшествия немедленно выехало дежурное спасательное отделение государственной пожарно-спасательной части №3.

На месте ДТП стало понятно, что легковой автомобиль съехав с дороги, сбил ограждение и упал с насыпи моста на остров.

Специалисты Службы спасения "101" сначала отключили аккумуляторные клеммы и с помощью лебедки и спасательного спецавтомобиля вытащили разбитую машину на безопасный участок дороги, а также смыли остатки горюче-смазочных материалов.

В Днепре автомобиль слетел с моста
В Днепре автомобиль слетел с моста

В Днепре автомобиль слетел с моста
В Днепре автомобиль слетел с моста
В Днепре автомобиль слетел с моста
В Днепре автомобиль слетел с моста
В Днепре автомобиль слетел с моста


В результате ДТП пострадал водитель автомобиля 1974 года рождения, до прибытия спасателей он был госпитализирован каретой скорой помощи в Городскую клиническую больницу №2 в отделение травматологии с ориентировочным диагнозом закрытый перелом правой голени и правой лодыжки.

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К проведению спасательных работ было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
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 Теги: Днепр, авто

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Сегодня, 10:36 » Автор: Анна Мартынова
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