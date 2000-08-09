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Хозяйка была пьяна: в Киеве стаффордширский терьер загрыз собаку и искусал людей

Хозяйка была пьяна: в Киеве стаффордширский терьер загрыз собаку и искусал людей

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