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Раздел: Происшествия  
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В Киеве «на горячем» поймали квартирных воров

В Киеве «на горячем» поймали квартирных воров Это не первое их преступление.

На Шулявке в Киеве правоохранители задержали троих квартирных воров с похищенными ценностями и деньгами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По данным полиции, трое злоумышленников обворовали квартиру в переулке Полевом. В помещение они попали, повредив замок входной двери. Полицейские следили за ворами и задержали их на выходе из дома. После этого подъезд проверили и нашли обворованную квартиру. Хозяйка помещения узнала в изъятом у злоумышленников свои ювелирные украшения и другие вещи.

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За совершенное преступление мужчинам грозит до шести лет тюрьмы. Все задержанные ранее были судимы: 31-летний – за хранение наркотиков, 35-летний – за грабеж, 21-летний – за кражу.

В Киеве «на горячем» поймали квартирных воров
В Киеве «на горячем» поймали квартирных воров
В Киеве «на горячем» поймали квартирных воров
В Киеве «на горячем» поймали квартирных воров
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 Теги: Киев, воры

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Сегодня, 13:56 » Автор: Анна Мартынова
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