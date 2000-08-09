Раздел: Происшествия
В Киеве «на горячем» поймали квартирных воров
Это не первое их преступление.
На Шулявке в Киеве правоохранители задержали троих квартирных воров с похищенными ценностями и деньгами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По данным полиции, трое злоумышленников обворовали квартиру в переулке Полевом. В помещение они попали, повредив замок входной двери. Полицейские следили за ворами и задержали их на выходе из дома. После этого подъезд проверили и нашли обворованную квартиру. Хозяйка помещения узнала в изъятом у злоумышленников свои ювелирные украшения и другие вещи.
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За совершенное преступление мужчинам грозит до шести лет тюрьмы. Все задержанные ранее были судимы: 31-летний – за хранение наркотиков, 35-летний – за грабеж, 21-летний – за кражу.
На Шулявке в Киеве правоохранители задержали троих квартирных воров с похищенными ценностями и деньгами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По данным полиции, трое злоумышленников обворовали квартиру в переулке Полевом. В помещение они попали, повредив замок входной двери. Полицейские следили за ворами и задержали их на выходе из дома. После этого подъезд проверили и нашли обворованную квартиру. Хозяйка помещения узнала в изъятом у злоумышленников свои ювелирные украшения и другие вещи.
Читайте также: В Киеве Honda влетела в мотоцикл
За совершенное преступление мужчинам грозит до шести лет тюрьмы. Все задержанные ранее были судимы: 31-летний – за хранение наркотиков, 35-летний – за грабеж, 21-летний – за кражу.
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