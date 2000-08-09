В Борисполе работники «Киевоблэнерго» оказались под завалом: один из них погиб

Одного мужчину удалось спасти, второй погиб



В Киевской области во время ремонтных работ засыпало землей двух сотрудников «Киевоблэнерго», передает



Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, 13 августа в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что во время выполнения ремонтных работ работниками «Киевоблэнерго» в г.. Борисполь по ул. Мичурина произошел сдвиг земляного вала. В котловане под землей оказались двое рабочих.



На место срочно направлены спасатели 23-й части Борисполя. Бойцы ГСЧС немедленно начали откапывать пострадавших с помощью шанцевого инструмента.



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Был спасен и поднят на поверхность мужчина 1991 года рождения, которого с переломом руки передали работникам медицины катастроф. Второй рабочий, 1974 года, к сожалению, погиб.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киевской области во время ремонтных работ засыпало землей двух сотрудников «Киевоблэнерго», передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, 13 августа в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что во время выполнения ремонтных работ работниками «Киевоблэнерго» в г.. Борисполь по ул. Мичурина произошел сдвиг земляного вала. В котловане под землей оказались двое рабочих.На место срочно направлены спасатели 23-й части Борисполя. Бойцы ГСЧС немедленно начали откапывать пострадавших с помощью шанцевого инструмента.Был спасен и поднят на поверхность мужчина 1991 года рождения, которого с переломом руки передали работникам медицины катастроф. Второй рабочий, 1974 года, к сожалению, погиб.



