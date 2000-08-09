Раздел: Происшествия
В киевском озере обнаружили тело мужчины
Личность погибшего устанавливают.
В Оболонском районе Киева в озере возле школы №257 отдыхающие обнаружили тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
На место вызвали врачей и спасателей с водолазами.
Читайте также: В Оболонском районе Киева орудуют живодеры
Личность и причины инцидента пока не установлены.
В Оболонском районе Киева в озере возле школы №257 отдыхающие обнаружили тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
На место вызвали врачей и спасателей с водолазами.
Читайте также: В Оболонском районе Киева орудуют живодеры
Личность и причины инцидента пока не установлены.
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