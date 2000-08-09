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Раздел: Происшествия  
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В киевском озере обнаружили тело мужчины

В киевском озере обнаружили тело мужчиныЛичность погибшего устанавливают.

В Оболонском районе Киева в озере возле школы №257 отдыхающие обнаружили тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.

На место вызвали врачей и спасателей с водолазами.

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Личность и причины инцидента пока не установлены.
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 Теги: Киев, озеро

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Сегодня, 16:46 » Автор: Анна Мартынова
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