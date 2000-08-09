Раздел: Происшествия
В Украине мошенники массово продают поддельные билеты на концерт Imagine Dragons
На "Консьерж-сервисе" продается подделка.
31 августа известная американская группа Imagine Dragons даст концерт в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Еще за несколько месяцев до концерта в сети разгорелся настоящий ажиотаж с билетами. Этим воспользовались мошенники и начали продавать поддельные билеты на концерт.
Об одном из мошеннических сервисов рассказал пользователь Vlad G в своем блоге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По словам блогера, он попытался поискать билеты на концерт Imagine Dragons на OLX (портал с бесплатными объявлениями) и наткнулся на "Консьерж-сервис", который публиковал по 3-4 объявления в день с предложением продажи билетов "на фирменном бланке".
Его насторожила орфографическая ошибка на бланке билета, а также подозрительным была отправка билетов наложенным платежом.
Ведь теоретически покупатель мог заказать билет, при осмотре сфотографировать штрих-код и отказаться от посылки. И таким образом скомпрометировать билет для продажи,– пишет Vlad G.
В то же время сервис Karabas.com подтвердил, что на "Консьерж-сервисе" продается подделка.
Читайте также: В Украине мошенники массово высылают поддельные повестки в суд
Блогер предостерегает не покупать билеты в якобы проверенных "консьерж-сервисов" и быть осторожными при покупке билетов "с рук".
31 августа известная американская группа Imagine Dragons даст концерт в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Еще за несколько месяцев до концерта в сети разгорелся настоящий ажиотаж с билетами. Этим воспользовались мошенники и начали продавать поддельные билеты на концерт.
Об одном из мошеннических сервисов рассказал пользователь Vlad G в своем блоге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По словам блогера, он попытался поискать билеты на концерт Imagine Dragons на OLX (портал с бесплатными объявлениями) и наткнулся на "Консьерж-сервис", который публиковал по 3-4 объявления в день с предложением продажи билетов "на фирменном бланке".
Его насторожила орфографическая ошибка на бланке билета, а также подозрительным была отправка билетов наложенным платежом.
Ведь теоретически покупатель мог заказать билет, при осмотре сфотографировать штрих-код и отказаться от посылки. И таким образом скомпрометировать билет для продажи,– пишет Vlad G.
В то же время сервис Karabas.com подтвердил, что на "Консьерж-сервисе" продается подделка.
Читайте также: В Украине мошенники массово высылают поддельные повестки в суд
Блогер предостерегает не покупать билеты в якобы проверенных "консьерж-сервисов" и быть осторожными при покупке билетов "с рук".
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