В Украине мошенники массово продают поддельные билеты на концерт Imagine Dragons

Похожие новости по теме

Билеты на музыкальный спектакль с участием Тины Кароль американцы раскупили за несколько месяцев до концертов.

Апрель выдастся богатым на разнообразнейшие культурные события в жизни южной пальмиры - в Одессу с гастролями приедут отечественные и зарубежные звезды. Так, 1 апреля в Одессу пожалуют артисты комедийного жанра во главе с Яниславом Левинзоном. Шансонье Валентин Куба «вживую» будет петь полюбившиеся горожанам песни про родной