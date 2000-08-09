Раздел: Происшествия
В Киеве грабитель пытался задушить прохожего
Мужчина украл гаджет.
Злоумышленник подошел к мужчине и начал его душить, потом забрал мобильный телефон из сумки и убежал. За содеянное фигурант получил пять лет тюрьмы с испытательным сроком три года. Происшествие случилось в июне этого года в Подольском районе Киева. Тогда в полицию позвонил прохожий и сообщил об ограблении, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
Работникам полиции, прибывшим на вызов, пострадавший рассказал, что он сидел на скамейке и слушал музыку в наушниках. В это время к нему подошел незнакомец, который схватил руками за шею и начал душить. Затем злоумышленник забрал гаджет и убежал.
Пострадавший предоставил детальное описание правонарушителя, по которому работники полиции начали поиски. Неподалеку от места совершения преступления они заметили похожего мужчину, которого впоследствии задержали. Злоумышленником оказался 43-летний киевлянин.
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Приговором Подольского районного суда города Киева злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, приговорен к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.
Злоумышленник подошел к мужчине и начал его душить, потом забрал мобильный телефон из сумки и убежал. За содеянное фигурант получил пять лет тюрьмы с испытательным сроком три года. Происшествие случилось в июне этого года в Подольском районе Киева. Тогда в полицию позвонил прохожий и сообщил об ограблении, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
Работникам полиции, прибывшим на вызов, пострадавший рассказал, что он сидел на скамейке и слушал музыку в наушниках. В это время к нему подошел незнакомец, который схватил руками за шею и начал душить. Затем злоумышленник забрал гаджет и убежал.
Пострадавший предоставил детальное описание правонарушителя, по которому работники полиции начали поиски. Неподалеку от места совершения преступления они заметили похожего мужчину, которого впоследствии задержали. Злоумышленником оказался 43-летний киевлянин.
Читайте также: Под Киевом мужчина убил знакомого стулом
Приговором Подольского районного суда города Киева злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, приговорен к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.
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