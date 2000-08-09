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В Киеве под окнами высотки обнаружили тело женщины

В Киеве под окнами высотки обнаружили тело женщиныОна выпала с девятого этажа.

В Киеве в ночное время на улице Миропольской под окнами 16-этажного дома найден труп женщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.

Как сообщает источник, в Киеве на улице Миропольская, 39, рядом со зданием 16-этажного дома найден труп женщины, примерно 35 лет, выпавший с 9 этажа. Трагедия произошла накануне около 2 часов ночи.

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От полученных травм женщина скончалась не приходя в сознание. На месте работали экипажи скорой помощи, патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Выясняется, произошедшее является несчастным случаем, суицидом или убийством.

В Киеве под окнами высотки обнаружили тело женщины
В Киеве под окнами высотки обнаружили тело женщины
В Киеве под окнами высотки обнаружили тело женщины
В Киеве под окнами высотки обнаружили тело женщины
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 Теги: Киев, самоубийство

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Сегодня, 12:30 » Автор: Анна Мартынова
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