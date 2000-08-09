Раздел: Происшествия
В Киеве под окнами высотки обнаружили тело женщины
Она выпала с девятого этажа.
В Киеве в ночное время на улице Миропольской под окнами 16-этажного дома найден труп женщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.
Как сообщает источник, в Киеве на улице Миропольская, 39, рядом со зданием 16-этажного дома найден труп женщины, примерно 35 лет, выпавший с 9 этажа. Трагедия произошла накануне около 2 часов ночи.
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От полученных травм женщина скончалась не приходя в сознание. На месте работали экипажи скорой помощи, патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Выясняется, произошедшее является несчастным случаем, суицидом или убийством.
В Киеве в ночное время на улице Миропольской под окнами 16-этажного дома найден труп женщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.
Как сообщает источник, в Киеве на улице Миропольская, 39, рядом со зданием 16-этажного дома найден труп женщины, примерно 35 лет, выпавший с 9 этажа. Трагедия произошла накануне около 2 часов ночи.
Читайте также: Стало известно, как будет работать киевское метро в День Независимости
От полученных травм женщина скончалась не приходя в сознание. На месте работали экипажи скорой помощи, патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Выясняется, произошедшее является несчастным случаем, суицидом или убийством.
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