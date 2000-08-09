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Раздел: Происшествия  
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ДТП с фурой на Житомирской трассе: новые подробности

ДТП с фурой на Житомирской трассе: новые подробностиЕсть погибшие.

На Житомирской трассе под Киевом случилось страшное ДТП с жертвами. Как выяснили журналисты, трагедия произошла возле пгт Ставище, передает Хроника.инфо со ссылкой на fraza.ua.

Как пишет в «Фейсбуке» очевидец аварии Павел Комар, грузовая фура вылетела через отбойник на встречную полосу и буквально раздавила ВАЗ.

В итоге, два пассажира автомобиля погибли.

Водитель же фуры просто сбежал с места ДТП.

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Из-за аварии на трассе образовался гигантский затор. На месте работают полиция и медики.

ДТП с фурой на Житомирской трассе: новые подробности
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 Теги: ДТП, фура

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Сегодня, 12:53 » Автор: Анна Мартынова
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