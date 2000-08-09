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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом пропали несовершеннолетние подруги

Под Киевом пропали несовершеннолетние подругиОни уехали в неизвестном направлении.

В розыск объявили двух 14-летних жительниц Ирпеня Анну Березную и Нину Валовую, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Девочки вчера, 14 августа, уехали из Ирпеня в неизвестном направлении и пропали. Где они находятся сейчас, неизвестно.

Анна была одета в черные джинсы и светлую футболку, обута в темные кроссовки. Нина была в черных шортах и светлой футболке, на ногах девочки были красные кроссовки. Особая примета Нины – шрам под левым глазом.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочек, просят сообщить в полицию по номеру 102.
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 Теги: Киевщина, розыск

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Сегодня, 14:06 » Автор: Анна Мартынова
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