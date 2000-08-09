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Раздел: Происшествия  
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На Полтавщине утонул ребенок

На Полтавщине утонул ребенок Ребенка не успели спасти.

Пресс-секретарь ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко на своей странице в Facebook сообщила, что в Пирятине Полтавской области утонул 12-летний мальчик, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Инцидент произошел днем 15 августа. Отдыхающие достали утонувшего школьника из воды и пытались оказать первую помощь. Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть.

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В текущем году в Полтавской области утонули 42 человека, из них 7 детей.

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 Теги: утонул, Полтавщина

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Сегодня, 15:47 » Автор: Анна Мартынова
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