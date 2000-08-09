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Раздел: Происшествия  
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В Днепре во дворе дома обнаружили тело мужчины

В Днепре во дворе дома обнаружили тело мужчиныПризнаков насильственной смерти нет.

Труп обнаружили на территории Слобожанского проспекта. На теле нет признаков насильственной смерти, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Днепре на территории Слобожанского проспекта, возле одного из подъездов дома №100, нашли труп. Об этом в среду, 15 августа.

Установлено, что труп неизвестного мужчины обнаружила дворник, которая делала уборку возле дома. При визуальном осмотре на теле не было признаков насильственной смерти.

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Причины гибели мужчины устанавливают судмедэксперты.
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 Теги: Днепр, труп

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Сегодня, 17:30 » Автор: Анна Мартынова
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