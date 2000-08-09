Раздел: Происшествия
Нелегальные мигранты угрожают государственной безопасности Украины
Было выявлено более 1167 нелегальных мигрантов.
Проблема нелегальной миграции угрожает государственной безопасности. Об этом сегодня, 15 августа, первый заместитель Министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил во время межведомственных тактико-специальных учений, прошедших в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
"Результаты профилактической отработки "Мигрант" показали, что проблема нелегалов сейчас очень острая в государстве. Массовый приток нелегальных мигрантов является критическим, вскоре он будет представлять угрозу государственной безопасности", - подчеркнул Сергей Яровой.
В течение двух недель было выявлено более 1167 нелегальных мигрантов. В отношении большинства из них принято решение о принудительном выдворении из Украины, добавил он.
Читайте также: В Австрии погибли нелегальные мигранты
Напомним, за полгода пограничники задержали почти 1,5 тыс. незаконных мигрантов.
Проблема нелегальной миграции угрожает государственной безопасности. Об этом сегодня, 15 августа, первый заместитель Министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил во время межведомственных тактико-специальных учений, прошедших в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
"Результаты профилактической отработки "Мигрант" показали, что проблема нелегалов сейчас очень острая в государстве. Массовый приток нелегальных мигрантов является критическим, вскоре он будет представлять угрозу государственной безопасности", - подчеркнул Сергей Яровой.
В течение двух недель было выявлено более 1167 нелегальных мигрантов. В отношении большинства из них принято решение о принудительном выдворении из Украины, добавил он.
Читайте также: В Австрии погибли нелегальные мигранты
Напомним, за полгода пограничники задержали почти 1,5 тыс. незаконных мигрантов.
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