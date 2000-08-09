Раздел: Происшествия
В Киеве девушка погибла под колесами поезда
Девушка скончалась на месте.
На месте происшествия работает полиция. Правоохранители устанавливают личность погибшей, а также все обстоятельства инцидента
В Киеве девушка 1999 года рождения бросилась под поезд.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на racurs.ua.
Как сообщается, трагедия произошла сегодня, 15 августа, на недействующей станции «Киевская Русановка».
По предварительной информации, девушка бросилась под грузовой поезд, который направлялся в сторону железнодорожной станции «Левобережная».
Отмечается, что во время аварии поезд отрезал ей ногу.
Читайте также: В Киевской области из-за наушников девушка погибла под колесами поезда
Сейчас на месте происшествия работает полиция. Правоохранители устанавливают личность погибшей, а также все обстоятельства инцидента.
На месте происшествия работает полиция. Правоохранители устанавливают личность погибшей, а также все обстоятельства инцидента
В Киеве девушка 1999 года рождения бросилась под поезд.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на racurs.ua.
Как сообщается, трагедия произошла сегодня, 15 августа, на недействующей станции «Киевская Русановка».
По предварительной информации, девушка бросилась под грузовой поезд, который направлялся в сторону железнодорожной станции «Левобережная».
Отмечается, что во время аварии поезд отрезал ей ногу.
Читайте также: В Киевской области из-за наушников девушка погибла под колесами поезда
Сейчас на месте происшествия работает полиция. Правоохранители устанавливают личность погибшей, а также все обстоятельства инцидента.
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