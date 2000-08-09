Раздел: Происшествия
Стрельба на рынке в Киеве: в полиции прокомментировали ситуацию
На месте происшествия были обнаружены гильзы.
Стрельба возле одного из рынков в Киеве, произошедшая в среду, 15 августа, была спранирована заранее.
Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
По данным правоохранителей, на месте происшествия были обнаружены гильзы, которые направят на экспертизу. Предварительно установлено, что выстрелы производились из травматического оружия.
Также сообщается, что из микроавтобуса Mercedes, который задержали возле Гидропарка, изъяли дымовую шашку и бронежилет. А автомобиль BMW, который обнаружили на месте конфликта, был похищен и находится в розыске в Обухове.
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В полиции подчеркнули, что встреча была заранее спланирована, а активные участники конфликта знакомы между собой. По факту происшествия открыто уголовное производство.
Стрельба возле одного из рынков в Киеве, произошедшая в среду, 15 августа, была спранирована заранее.
Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
По данным правоохранителей, на месте происшествия были обнаружены гильзы, которые направят на экспертизу. Предварительно установлено, что выстрелы производились из травматического оружия.
Также сообщается, что из микроавтобуса Mercedes, который задержали возле Гидропарка, изъяли дымовую шашку и бронежилет. А автомобиль BMW, который обнаружили на месте конфликта, был похищен и находится в розыске в Обухове.
Читайте также: Самоподжог военного в Киеве: в Генштабе прокомментировали ситуацию
В полиции подчеркнули, что встреча была заранее спланирована, а активные участники конфликта знакомы между собой. По факту происшествия открыто уголовное производство.
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