В Днепре «Волга» сбила насмерть мотоциклиста и врезалась в столб

Водитель "Волги" не пострадал".



Вчера, 15 августа, около 21:00, в Днепре произошло очередное смертельное ДТП. Здесь, перед перекрестком проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Титова автомобиль "Волга" сбил мотоциклиста и затем влетел в столб. Медикам, которые прибыли на место аварии, к сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось, передает



По словам очевидцев, "Волга" на большой скорости двигалась по проспекту Богдана Хмельницкого в сторону центра, а мотоциклист - параллельно в сторону 12-го квартала. В какой-то момент водитель не справился с управлением - и автомобиль врезался в бордюр. Переехав через трамвайные пути, "Волга" оказалась на встречной полосе движения, по которой в это время двигался мотоциклист. После столкновения с ним автомобиль въехал в столб.



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По предварительной информации, пассажиры и водитель авто не пострадали. Работники скорой медицинской помощи пытались спасти водителя мотоцикла, но, к сожалению, им это не удалось. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вчера, 15 августа, около 21:00, в Днепре произошло очередное смертельное ДТП. Здесь, перед перекрестком проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Титова автомобиль "Волга" сбил мотоциклиста и затем влетел в столб. Медикам, которые прибыли на место аварии, к сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор По словам очевидцев, "Волга" на большой скорости двигалась по проспекту Богдана Хмельницкого в сторону центра, а мотоциклист - параллельно в сторону 12-го квартала. В какой-то момент водитель не справился с управлением - и автомобиль врезался в бордюр. Переехав через трамвайные пути, "Волга" оказалась на встречной полосе движения, по которой в это время двигался мотоциклист. После столкновения с ним автомобиль въехал в столб.По предварительной информации, пассажиры и водитель авто не пострадали. Работники скорой медицинской помощи пытались спасти водителя мотоцикла, но, к сожалению, им это не удалось.



