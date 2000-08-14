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Раздел: Происшествия  
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В Днепре «Волга» сбила насмерть мотоциклиста и врезалась в столб

В Днепре «Волга» сбила насмерть мотоциклиста и врезалась в столбВодитель "Волги" не пострадал".

Вчера, 15 августа, около 21:00, в Днепре произошло очередное смертельное ДТП. Здесь, перед перекрестком проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Титова автомобиль "Волга" сбил мотоциклиста и затем влетел в столб. Медикам, которые прибыли на место аварии, к сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

По словам очевидцев, "Волга" на большой скорости двигалась по проспекту Богдана Хмельницкого в сторону центра, а мотоциклист - параллельно в сторону 12-го квартала. В какой-то момент водитель не справился с управлением - и автомобиль врезался в бордюр. Переехав через трамвайные пути, "Волга" оказалась на встречной полосе движения, по которой в это время двигался мотоциклист. После столкновения с ним автомобиль въехал в столб.

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По предварительной информации, пассажиры и водитель авто не пострадали. Работники скорой медицинской помощи пытались спасти водителя мотоцикла, но, к сожалению, им это не удалось.
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 Теги: Днепр, ДТП

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Сегодня, 10:20 » Автор: Анна Мартынова
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