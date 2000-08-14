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Раздел: Происшествия  
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В Киеве 19-летняя девушка бросилась под поезд

В Киеве 19-летняя девушка бросилась под поездДевушка погибла на месте.

Вечером 15 августа на недействующей станции "Киевская Русановка" 19-летняя девушка прыгнула под колеса товарного состава, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Колесами поезда девушке отрезало ногу.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

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Что стало причиной трагедии, будет выяснять полиция.
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 Теги: Киев, поезд

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Сегодня, 11:54 » Автор: Анна Мартынова
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