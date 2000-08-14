Раздел: Происшествия
В Киеве 19-летняя девушка бросилась под поезд
Девушка погибла на месте.
Вечером 15 августа на недействующей станции "Киевская Русановка" 19-летняя девушка прыгнула под колеса товарного состава, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Колесами поезда девушке отрезало ногу.
Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
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Что стало причиной трагедии, будет выяснять полиция.
Вечером 15 августа на недействующей станции "Киевская Русановка" 19-летняя девушка прыгнула под колеса товарного состава, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Колесами поезда девушке отрезало ногу.
Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Читайте также: В Киеве мотоцикл сбил пешехода, перебегавшего шестиполосную дорогу
Что стало причиной трагедии, будет выяснять полиция.
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