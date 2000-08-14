» » На Харьковщине 13-летняя девушка сорвалась с обрыва, делая селфи
Раздел: Происшествия  
0

На Харьковщине 13-летняя девушка сорвалась с обрыва, делая селфи

На Харьковщине 13-летняя девушка сорвалась с обрыва, делая селфиОна пролежала в овраге два часа.

В Чугуеве 13-летняя девочка хотела сделать яркое селфи на краю обрыва, но оступилась и упала с высоты. К счастью, подростка спас военный патруль Военной службы правопорядка Харьковского зонального отдела ВСП, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как сообщили в Региональном медиацентре Минобороны, начальник патруля услышал крики о помощи от толпы подростков, которые находились рядом с местом происшествия.

Как оказалось, девочка находилась на дне оврага уже около часа. Военнослужащие сразу оцепили место падения и отвели остальных детей на безопасное расстояние. Затем самостоятельно спустились на дно пропасти и вынесли любительницу селфи на руках, потому что девушка не могла передвигаться самостоятельно.

Читайте также: В Киеве пьяных пешеходов-нарушителей сбил микроавтобус

Первую медицинскую помощь девочке оказала медсестра отделения ВСП, позже пострадавшую доставили в больницу. Военнослужащим-спасателям объявили благодарность.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Харьковщина, селфи

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:34 » Автор: Анна Мартынова
     225
     0

Похожие новости по теме

Под Харьковом военные спасли 13-летнюю девочку Под Харьковом военные спасли 13-летнюю девочку

Девочка лежала внизу на ветках.

В Киеве девушка упала со здания, делая селфи В Киеве девушка упала со здания, делая селфи

Девушка, позируя на краю здания, упала на этаж ниже, разбив голову.

В одном из ресторанов Днепра умерла девушка, делая селфи В одном из ресторанов Днепра умерла девушка, делая селфи

Девушка умерла, упав с перил

В Днепре 13-летняя девочка упала с 9-го этажа В Днепре 13-летняя девочка упала с 9-го этажа

Девочка выжила после падения с высоты.

Смертельное селфи: школьница разбилась насмерть, упав с 15 этажа Смертельное селфи: школьница разбилась насмерть, упав с 15 этажа

Тело девочки нашли в три часа ночи во дворе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх