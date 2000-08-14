Раздел: Происшествия
На Харьковщине 13-летняя девушка сорвалась с обрыва, делая селфи
Она пролежала в овраге два часа.
В Чугуеве 13-летняя девочка хотела сделать яркое селфи на краю обрыва, но оступилась и упала с высоты. К счастью, подростка спас военный патруль Военной службы правопорядка Харьковского зонального отдела ВСП, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщили в Региональном медиацентре Минобороны, начальник патруля услышал крики о помощи от толпы подростков, которые находились рядом с местом происшествия.
Как оказалось, девочка находилась на дне оврага уже около часа. Военнослужащие сразу оцепили место падения и отвели остальных детей на безопасное расстояние. Затем самостоятельно спустились на дно пропасти и вынесли любительницу селфи на руках, потому что девушка не могла передвигаться самостоятельно.
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Первую медицинскую помощь девочке оказала медсестра отделения ВСП, позже пострадавшую доставили в больницу. Военнослужащим-спасателям объявили благодарность.
В Чугуеве 13-летняя девочка хотела сделать яркое селфи на краю обрыва, но оступилась и упала с высоты. К счастью, подростка спас военный патруль Военной службы правопорядка Харьковского зонального отдела ВСП, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщили в Региональном медиацентре Минобороны, начальник патруля услышал крики о помощи от толпы подростков, которые находились рядом с местом происшествия.
Как оказалось, девочка находилась на дне оврага уже около часа. Военнослужащие сразу оцепили место падения и отвели остальных детей на безопасное расстояние. Затем самостоятельно спустились на дно пропасти и вынесли любительницу селфи на руках, потому что девушка не могла передвигаться самостоятельно.
Читайте также: В Киеве пьяных пешеходов-нарушителей сбил микроавтобус
Первую медицинскую помощь девочке оказала медсестра отделения ВСП, позже пострадавшую доставили в больницу. Военнослужащим-спасателям объявили благодарность.
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