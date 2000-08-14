Раздел: Происшествия
В Киеве горела многоэтажка
Людей пришлось эвакуировать.
15 августа в 15:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Шолом-Алейхема, 13, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
На место происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что в 9-этажном жилом доме на балконе одной из квартир на 5-м этаже возник пожар. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 16:05 возгорание на площади 10 кв. м был локализовано, а в 16:10-ликвидировано. В результате возгорания сгорели бытовые вещи, повреждена обшивка стен балкона и деревянные окна балкона на 6-м этаже.
Во время тушения пожара с верхних этажей дома на безопасное расстояние было выведено 5 человек.
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К тушению пожара были привлечены 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава.Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.
15 августа в 15:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Шолом-Алейхема, 13, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
На место происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что в 9-этажном жилом доме на балконе одной из квартир на 5-м этаже возник пожар. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 16:05 возгорание на площади 10 кв. м был локализовано, а в 16:10-ликвидировано. В результате возгорания сгорели бытовые вещи, повреждена обшивка стен балкона и деревянные окна балкона на 6-м этаже.
Во время тушения пожара с верхних этажей дома на безопасное расстояние было выведено 5 человек.
Читайте также: В Киеве ссора из-за телевизора закончилась убийством
К тушению пожара были привлечены 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава.Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.
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