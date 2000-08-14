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Раздел: Происшествия  
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В Киеве автомобиль влетел в дерево, повалив его

В Киеве автомобиль влетел в дерево, повалив его Обошлось без пострадавших.

В ночное время в Киеве на улице Городецкого автомобиль врезался в дерево и свалил его, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.

Сегодня в ночное время в Киев по улице Городецкого, 11, автомобиль врезался в дерево, которое повалил. К счастью, никто не пострадал, кроме дерева.

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Очевидцы отмечают, что водитель автомобиля, врезавшегося в дерево, некоторое время стоял на месте происшествия.
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 Теги: Киев, авто

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Сегодня, 16:24 » Автор: Анна Мартынова
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