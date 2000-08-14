Раздел: Происшествия
В Киеве автомобиль влетел в дерево, повалив его
Обошлось без пострадавших.
В ночное время в Киеве на улице Городецкого автомобиль врезался в дерево и свалил его, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.
Сегодня в ночное время в Киев по улице Городецкого, 11, автомобиль врезался в дерево, которое повалил. К счастью, никто не пострадал, кроме дерева.
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Очевидцы отмечают, что водитель автомобиля, врезавшегося в дерево, некоторое время стоял на месте происшествия.
В ночное время в Киеве на улице Городецкого автомобиль врезался в дерево и свалил его, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.
Сегодня в ночное время в Киев по улице Городецкого, 11, автомобиль врезался в дерево, которое повалил. К счастью, никто не пострадал, кроме дерева.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Очевидцы отмечают, что водитель автомобиля, врезавшегося в дерево, некоторое время стоял на месте происшествия.
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