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Раздел: Происшествия  
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В Ровно умер 7-летний мальчик от удара током

В Ровно умер 7-летний мальчик от удара токомСтарший из мальчиков взялся за провод с поврежденной изоляцией.

В Ровно в областной детской больнице умер 7-летний мальчик, которого доставили медики с диагнозом "поражение электрическим током". Мальчик умер в четверг, 16 августа, около 14 часов, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Предварительно установлено, что двое детей, семи и четырех лет, игрались на улице вблизи трансформаторной станции, расположенной во дворе многоквартирных домов на улице Киевская. Старший из мальчиков взялся за провод с поврежденной изоляцией и получил поражение током.

"Его доставили в больницу, однако несмотря реанимационные мероприятия его жизнь спасти не удалось", - сообщили в полиции.

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Медики констатировали смерть ребенка. В полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 115 (умышленное убийство ребенка) Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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 Теги: Ровно, удар

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Сегодня, 19:40 » Автор: Едгар Букмирза
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