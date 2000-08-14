Раздел: Происшествия
В Ровно умер 7-летний мальчик от удара током
Старший из мальчиков взялся за провод с поврежденной изоляцией.
В Ровно в областной детской больнице умер 7-летний мальчик, которого доставили медики с диагнозом "поражение электрическим током". Мальчик умер в четверг, 16 августа, около 14 часов, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Предварительно установлено, что двое детей, семи и четырех лет, игрались на улице вблизи трансформаторной станции, расположенной во дворе многоквартирных домов на улице Киевская. Старший из мальчиков взялся за провод с поврежденной изоляцией и получил поражение током.
"Его доставили в больницу, однако несмотря реанимационные мероприятия его жизнь спасти не удалось", - сообщили в полиции.
Читайте также: В Запорожской области двухлетний ребенок погиб от удара током
Медики констатировали смерть ребенка. В полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 115 (умышленное убийство ребенка) Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
В Ровно в областной детской больнице умер 7-летний мальчик, которого доставили медики с диагнозом "поражение электрическим током". Мальчик умер в четверг, 16 августа, около 14 часов, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Предварительно установлено, что двое детей, семи и четырех лет, игрались на улице вблизи трансформаторной станции, расположенной во дворе многоквартирных домов на улице Киевская. Старший из мальчиков взялся за провод с поврежденной изоляцией и получил поражение током.
"Его доставили в больницу, однако несмотря реанимационные мероприятия его жизнь спасти не удалось", - сообщили в полиции.
Читайте также: В Запорожской области двухлетний ребенок погиб от удара током
Медики констатировали смерть ребенка. В полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 115 (умышленное убийство ребенка) Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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