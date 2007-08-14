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Раздел: Происшествия  
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В Киевской области от верной смерти спасли корову

В Киевской области от верной смерти спасли коровуНесчастное животное вернули владельцу.

Необычную спасательную операцию провели 16 августа сотрудники ГСЧС Киевской области. Как сообщают спасатели, в оперативно-диспетчерскую службу Володарского района поступило сообщение о том, что в помощи нуждается…корова.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.

Во время выпаса крупного рогатого скота животное пошло к реке Рось, чтобы напиться воды, и попало в ловушку.

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"На место происшествия выехали спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Володарка. Установили, что корова весом примерно 430 кг, загрузла в иле. Спасатели с помощью пожарных рукавов и трактора достали перепуганную корову на сухую поверхность и вернули хозяину", – сообщают в ГСЧС Киевской области.
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 Теги: Киев, спасатели, корова

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Сегодня, 21:22 » Автор: Едгар Букмирза
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