Раздел: Происшествия
Из-за потопа в Киеве столкнулись автомобили
Машины буквально приплыли друг к другу.
В Киеве на улице Гоголевской после подтопления из-за ливня в ночь на 16 августа обнаружили два автомобиля, один из которых наехал на капот другого колесом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
«Киев. Работаем на потопе. Ул.Гоголевская, машины уплыли друг на друга», - сообщили очевидцы.
Увидевшие это странное фото читатели, написали, что подтопления в столице Украины уже стали обычным делом. И, разумеется, то, что машины просто начали плавать по лужам, это уже серьезный перегиб.
Читайте также: В Киеве столкнулись автомобили: остановлено движение трамваев
Александр Чамата: «Смотрю Киев топит регулярно!! Комунальным службам привет, автомобилистам сочувствие!!!».
Oksana Shnypir: «На ливневую канализацию давно в Киеве забили».
В Киеве на улице Гоголевской после подтопления из-за ливня в ночь на 16 августа обнаружили два автомобиля, один из которых наехал на капот другого колесом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
«Киев. Работаем на потопе. Ул.Гоголевская, машины уплыли друг на друга», - сообщили очевидцы.
Увидевшие это странное фото читатели, написали, что подтопления в столице Украины уже стали обычным делом. И, разумеется, то, что машины просто начали плавать по лужам, это уже серьезный перегиб.
Читайте также: В Киеве столкнулись автомобили: остановлено движение трамваев
Александр Чамата: «Смотрю Киев топит регулярно!! Комунальным службам привет, автомобилистам сочувствие!!!».
Oksana Shnypir: «На ливневую канализацию давно в Киеве забили».
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