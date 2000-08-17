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Раздел: Происшествия  
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В Одессе с пятого этажа многоэтажки выпал ребенок

В Одессе с пятого этажа многоэтажки выпал ребенокСейчас он находится в реанимации

Сегодня с окна пятого этажа в Одессе выпал двухлетний мальчик. Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Любовь Любушкина, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Сегодня с пятого этажа выпал ребенок. Сейчас он находится в реанимации", - написала Любушкина.

По словам волонтера, семья благополучная. Сейчас объявлено о сборе помощи для мальчика.

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Напомним, трехлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже многоэтажки в Хмельницком.
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 Теги: Одесса, ребенок

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Сегодня, 00:41 » Автор: Татьяна Ларина
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