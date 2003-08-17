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Раздел: Происшествия  
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В Харькове во время движения загорелся автомобиль

В Харькове во время движения загорелся автомобильНа данный момент причины возгорания все еще не обнародованы

Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей. Очевидцы написали в социальных сетях, что вспыхнул автомобиль «Газель». Пожар начался примерно в 10.40 и к 11.40 огонь уже был полностью ликвидирован, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знамя индустрии

Автомобиль был охвачен огнем практически полностью. По словам очевидцев, передний капот вспыхнул прямо на ходу. Затем пламя перекинулось на кабину и кузов. Пламя охватило автомобиль буквально за несколько секунд, несмотря на попытки водителя справиться с огнем самостоятельно. Спасатели прибыли на место происшествия оперативно.

«Спасатели сработали оперативно, но кабина сильно выгорела», - пишут пользователи социальных сетей.

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На данный момент причины возгорания все еще не обнародованы. Также неизвестно и есть ли пострадавшие. Автомобиль был увезен на эвакуаторе.
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 Теги: Харьков, автомобиль

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Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
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