Раздел: Происшествия
В Харькове во время движения загорелся автомобиль
На данный момент причины возгорания все еще не обнародованы
Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей. Очевидцы написали в социальных сетях, что вспыхнул автомобиль «Газель». Пожар начался примерно в 10.40 и к 11.40 огонь уже был полностью ликвидирован, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знамя индустрии
Автомобиль был охвачен огнем практически полностью. По словам очевидцев, передний капот вспыхнул прямо на ходу. Затем пламя перекинулось на кабину и кузов. Пламя охватило автомобиль буквально за несколько секунд, несмотря на попытки водителя справиться с огнем самостоятельно. Спасатели прибыли на место происшествия оперативно.
«Спасатели сработали оперативно, но кабина сильно выгорела», - пишут пользователи социальных сетей.
Читайте также: ДТП в Харькове: автомобиль загорелся на ходу
На данный момент причины возгорания все еще не обнародованы. Также неизвестно и есть ли пострадавшие. Автомобиль был увезен на эвакуаторе.
Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей. Очевидцы написали в социальных сетях, что вспыхнул автомобиль «Газель». Пожар начался примерно в 10.40 и к 11.40 огонь уже был полностью ликвидирован, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знамя индустрии
Автомобиль был охвачен огнем практически полностью. По словам очевидцев, передний капот вспыхнул прямо на ходу. Затем пламя перекинулось на кабину и кузов. Пламя охватило автомобиль буквально за несколько секунд, несмотря на попытки водителя справиться с огнем самостоятельно. Спасатели прибыли на место происшествия оперативно.
«Спасатели сработали оперативно, но кабина сильно выгорела», - пишут пользователи социальных сетей.
Читайте также: ДТП в Харькове: автомобиль загорелся на ходу
На данный момент причины возгорания все еще не обнародованы. Также неизвестно и есть ли пострадавшие. Автомобиль был увезен на эвакуаторе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
259
0
Также советуем посмотреть
- Японка дала незнакомому мужчине 10 тысяч долларов и исчезла
- В Черногории состоятся соревнования среди ленивых
- Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
- Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
- Объявления от офисных работников с отличным чувством юмора
- Стало известно, на какую страну может напасть Россия
- Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
- Саакашвили рассказал, почему его недолюбливает Порошенко
- Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
- ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела в отношении Кернеса
- Особенности отношений в веселых комиксах креативного художника
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
- В Париже засекли «НЛО»
- Саакашвілі реально викриває «Батьківщину»
- Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
- Путинская Россия: провокатор придумывает дело, потом аресты
- В РФ назвали число украинцев, приехавших на работу за последние полгода
- Высказывание Путина о «позитиве» высмеяли меткой карикатурой
- Есть установка обвинять во всем украинцев
- В США для домашних питомцев создали специальное вино
- О чем можно договориться с Россией
- Мужчина после расставания с девушкой отнес ее туалет, насмешив весь мир
- В чем состоит цель Медведчука
- В ВСУ требуют увеличить затраты на армию на миллиард долларов
- "Бизнес-план": турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз
- У Путина очередной ступор
- В зоне ООС тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха
- В Англии на стадионе вместо футбола показывали обнаженных девушек
- Росіяни мають готуватися до відміни державних пенсій
Оставьте свой комментарий