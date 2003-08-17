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Раздел: Происшествия  
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На Харьковщине девушка-подросток сорвалась с обрыва, делая селфи

На Харьковщине девушка-подросток сорвалась с обрыва, делая селфиСейчас пострадавшая находится в больнице.

В Чугуеве Харьковской области 13-летняя девочка при попытке сделать яркие фотографии на краю обрыва упала с высоты, передает Хроника.инфо со ссылкой на «Судебно-юридическую газету»

В это время вблизи ЧП проходил военный патруль Военной службы правопорядка Харьковского зонального отдела ВСП, который и спас подростка, передает Региональный медиацентр МОУ.

Начальник патруля услышал крики о помощи от толпы подростков. Военнослужащие сразу оцепили место падения и отвели остальных детей на безопасное расстояние. Затем самостоятельно спустились на дно пропасти и вынесли любительницу селфи на руках, потому что девушка не могла передвигаться самостоятельно.

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Сейчас пострадавшая находится в больнице.
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 Теги: девушка, селфи

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Сегодня, 08:09 » Автор: Татьяна Ларина
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