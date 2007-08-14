Раздел: Происшествия
В Одессе двухлетний ребенок выпал из окна
Ребенок в реанимации.
Стало известно, что в четверг 16 августа из окна на пятом этаже выпал двухлетний малыш. Сразу после случившегося волонтеры собирали финансовую помощь для проведения диагностики, передает Хроника.инфо со ссылкой на od-news.com.
Беда произошла в одном из многоэтажных домов в Суворовском районе.
Одесская волонтер Любовь Любушкина сообщила о трагедии в соцсети Фейсбук: "Сегодня с 5 этажа выпал мальчик 2-х лет - Островский Кирилл. Находится в реанимации".
Правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств, которые привели к несчастному случаю.
Читайте также: В Киеве такси влетело в бетонное ограждение: пассажирка погибла
Семья позиционируется как благополучная.
Стало известно, что в четверг 16 августа из окна на пятом этаже выпал двухлетний малыш. Сразу после случившегося волонтеры собирали финансовую помощь для проведения диагностики, передает Хроника.инфо со ссылкой на od-news.com.
Беда произошла в одном из многоэтажных домов в Суворовском районе.
Одесская волонтер Любовь Любушкина сообщила о трагедии в соцсети Фейсбук: "Сегодня с 5 этажа выпал мальчик 2-х лет - Островский Кирилл. Находится в реанимации".
Правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств, которые привели к несчастному случаю.
Читайте также: В Киеве такси влетело в бетонное ограждение: пассажирка погибла
Семья позиционируется как благополучная.
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