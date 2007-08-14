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Раздел: Происшествия  
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В Одессе двухлетний ребенок выпал из окна

В Одессе двухлетний ребенок выпал из окнаРебенок в реанимации.

Стало известно, что в четверг 16 августа из окна на пятом этаже выпал двухлетний малыш. Сразу после случившегося волонтеры собирали финансовую помощь для проведения диагностики, передает Хроника.инфо со ссылкой на od-news.com.

Беда произошла в одном из многоэтажных домов в Суворовском районе.

Одесская волонтер Любовь Любушкина сообщила о трагедии в соцсети Фейсбук: "Сегодня с 5 этажа выпал мальчик 2-х лет - Островский Кирилл. Находится в реанимации".

Правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств, которые привели к несчастному случаю.

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Семья позиционируется как благополучная.
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 Теги: Одесса, ребенок

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Сегодня, 09:42 » Автор: Анна Мартынова
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