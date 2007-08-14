В Киеве задержали около 40 молодчиков с оружием

Еще 40 успели убежать.



Во время патрулирования полицейские заметили, что на Осокорках собралось около 80 мужчин спортивной внешности, при этом правоохранители увидели, что у них есть спецсредства. Эту информацию патрульные сразу передали в дежурную часть полиции Киева. Чтобы предупредить возможные правонарушения, на место происшествия направили отряд спецназначения, наряды патрульных и по тревоге был поднят личный состав территориального управления полиции, передает



По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктора Нечитайло, как только правоохранители прибыли по указанному адресу, молодые люди начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 40 человек.



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«На месте мы увидели, что они со спецсредствами - щиты, резиновые дубинки и даже оружие. Их доставляют в управление полиции для проведения тщательной проверки и дачи объяснений о причинах их сбора в указанном месте», - отметил правоохранитель.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во время патрулирования полицейские заметили, что на Осокорках собралось около 80 мужчин спортивной внешности, при этом правоохранители увидели, что у них есть спецсредства. Эту информацию патрульные сразу передали в дежурную часть полиции Киева. Чтобы предупредить возможные правонарушения, на место происшествия направили отряд спецназначения, наряды патрульных и по тревоге был поднят личный состав территориального управления полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктора Нечитайло, как только правоохранители прибыли по указанному адресу, молодые люди начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 40 человек.«На месте мы увидели, что они со спецсредствами - щиты, резиновые дубинки и даже оружие. Их доставляют в управление полиции для проведения тщательной проверки и дачи объяснений о причинах их сбора в указанном месте», - отметил правоохранитель.



