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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержали около 40 молодчиков с оружием

В Киеве задержали около 40 молодчиков с оружиемЕще 40 успели убежать.

Во время патрулирования полицейские заметили, что на Осокорках собралось около 80 мужчин спортивной внешности, при этом правоохранители увидели, что у них есть спецсредства. Эту информацию патрульные сразу передали в дежурную часть полиции Киева. Чтобы предупредить возможные правонарушения, на место происшествия направили отряд спецназначения, наряды патрульных и по тревоге был поднят личный состав территориального управления полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктора Нечитайло, как только правоохранители прибыли по указанному адресу, молодые люди начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 40 человек.

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«На месте мы увидели, что они со спецсредствами - щиты, резиновые дубинки и даже оружие. Их доставляют в управление полиции для проведения тщательной проверки и дачи объяснений о причинах их сбора в указанном месте», - отметил правоохранитель.

В Киеве задержали около 40 молодчиков с оружием
В Киеве задержали около 40 молодчиков с оружием
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 Теги: Киев, оружие

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Сегодня, 11:14 » Автор: Анна Мартынова
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