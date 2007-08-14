Раздел: Происшествия
На Киевщине пьяный водитель «ВАЗ» сбил полицейского
У него травма головы и ушибы тела.
В селе Бобрица группа реагирования патрульной полиции, обеспечивая правопорядок и безопасность дорожного движения на дорогах Киево-Святошинского района, остановила машину «ВАЗ», водитель которой вызвал подозрение. В салоне автомобиля находились еще двое пассажиров, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
Визуально полицейские установили, что мужчина находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По требованию правоохранителей выключить двигатель и выйти из машины водитель не отреагировал. Вместо этого он нажал на педаль газа и быстро тронулся с места, травмировал работника полиции.
Полицейского доставили в больницу, где ему диагностировали травму головы и ушибы тела.
Вскоре группа реагирования патрульной полиции догнала беглеца и задержала его в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас 31-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания.
За управление автотранспортом в нетрезвом состоянии отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) Кодекса Украины об административном правонарушении.
Читайте также: В Киеве в ДТП погибла девушка
По факту причинения телесных повреждений полицейскому открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено подозрение и ему грозит лишение свободы до пяти лет.
В селе Бобрица группа реагирования патрульной полиции, обеспечивая правопорядок и безопасность дорожного движения на дорогах Киево-Святошинского района, остановила машину «ВАЗ», водитель которой вызвал подозрение. В салоне автомобиля находились еще двое пассажиров, передает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
Визуально полицейские установили, что мужчина находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По требованию правоохранителей выключить двигатель и выйти из машины водитель не отреагировал. Вместо этого он нажал на педаль газа и быстро тронулся с места, травмировал работника полиции.
Полицейского доставили в больницу, где ему диагностировали травму головы и ушибы тела.
Вскоре группа реагирования патрульной полиции догнала беглеца и задержала его в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас 31-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания.
За управление автотранспортом в нетрезвом состоянии отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) Кодекса Украины об административном правонарушении.
Читайте также: В Киеве в ДТП погибла девушка
По факту причинения телесных повреждений полицейскому открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено подозрение и ему грозит лишение свободы до пяти лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
536
0
Также советуем посмотреть
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
- «Мозгов в Раде не хватает»: Потап насмешил Сеть желанием поучаствовать в выборах
- Про ЄСВ у зоні АТО
- На Донбассе силы ООС сбили разведывательный беспилотник
- Против ГПУ началась очередная информатака
- В Черногории лежебоки будут бороться за звание главного лентяя страны
- Ким Кардашьян стала звездой прикольных фотожаб
- Кислород, которого у россиян уже нет
- Зачем Кремлю понадобился «Трампнаш»
- Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
- Некоторым людям хочется лопатой поправить корону на голове
- Жителям Голландии запретили фоткаться с дуршлагом на голове
- У Украины есть шанс сильно задеть Россию
- В трусах и без: в Сети посмеялись над отдыхающими в Крыму
- США нанесут новый удар по России
- Ситуация в ООС: 30 обстрелов из "Градов" и минометов
- В Киеве провели репетицию парада ко Дню Независимости
- Японка дала незнакомому мужчине 10 тысяч долларов и исчезла
- В Черногории состоятся соревнования среди ленивых
- Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
- Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
- Объявления от офисных работников с отличным чувством юмора
- Стало известно, на какую страну может напасть Россия
- Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
- Саакашвили рассказал, почему его недолюбливает Порошенко
- Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
- ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела в отношении Кернеса
- Особенности отношений в веселых комиксах креативного художника
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
Оставьте свой комментарий