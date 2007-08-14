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В киевском детском лагере отравились дети

В киевском детском лагере отравились детиУ детей кишечная инфекция.

В киевском детском лагере "Пуща-Водица" отравились трое детей-участников танцевального кружка, которые прибыли туда на оздоровление. Также симптомы острой кишечной инфекции проявились у двух сопровождавших их взрослых, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Ухудшение самочувствия они заметили спустя два дня проживания в лагере, 15 августа, сообщили на официальном сайте Госпродпотребслужбы Киева. Отмечается, что все трое пострадавших детей жили в одной комнате.

"Двоих из них доставили в Киевскую городскую детскую больницу №1, где их осмотрели и выписали в тот же день. Третьего ребенка, по требованию родителей, после осмотра врачами скорой помощи забрали домой для лечения по месту проживания", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

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Точная причина отравления не называется, однако эксперты отметили, что при осмотре санатория обнаружили целый ряд нарушений. К примеру, помещение пищеблока не содержится в чистоте, отсутствуют справки о состоянии здоровья сопровождающих детей взрослых, а также имеются повреждения холодильников и складских помещений, где хранились продукты.
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 Теги: Киев, отравление

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Сегодня, 15:53 » Автор: Анна Мартынова
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