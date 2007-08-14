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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяная ссора закончилась убийством

В Киеве пьяная ссора закончилась убийством От ножевого ранения умер мужчина.

В Святошинском районе Киева после распития алкоголя мужчина ударил знакомого ножом в шею. Потерпевший скончался, нападавшего задержали, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Правоохранителям сообщил о происшествии в Святошинском районе врач. Он позвонил в дежурную часть и рассказал, что на бульваре Кольцова от ножевого ранения умер мужчина.

Патрульные, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции и кинологическая служба выехали на место происшествия. Они выяснили, что погиб 30-летний выходец из Черкасской области. Он нигде не работал и не имел постоянного места жительства.

"После комплекса оперативно-розыскных мероприятий мы получили положительный результат - подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний уроженец Николаевской области, который ранее уже привлекался к административной ответственности", - цитируют начальника Святошинского управления полиции Владимира Ткаченко.

Задержанному объявили о подозрении, на время следствия он будет находиться под арестом.

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Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 15 лет заключения.
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 Теги: Киев, убийство

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Сегодня, 16:20 » Автор: Анна Мартынова
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