Раздел: Происшествия
В Киеве пьяная ссора закончилась убийством
От ножевого ранения умер мужчина.
В Святошинском районе Киева после распития алкоголя мужчина ударил знакомого ножом в шею. Потерпевший скончался, нападавшего задержали, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Правоохранителям сообщил о происшествии в Святошинском районе врач. Он позвонил в дежурную часть и рассказал, что на бульваре Кольцова от ножевого ранения умер мужчина.
Патрульные, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции и кинологическая служба выехали на место происшествия. Они выяснили, что погиб 30-летний выходец из Черкасской области. Он нигде не работал и не имел постоянного места жительства.
"После комплекса оперативно-розыскных мероприятий мы получили положительный результат - подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний уроженец Николаевской области, который ранее уже привлекался к административной ответственности", - цитируют начальника Святошинского управления полиции Владимира Ткаченко.
Задержанному объявили о подозрении, на время следствия он будет находиться под арестом.
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Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 15 лет заключения.
В Святошинском районе Киева после распития алкоголя мужчина ударил знакомого ножом в шею. Потерпевший скончался, нападавшего задержали, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Правоохранителям сообщил о происшествии в Святошинском районе врач. Он позвонил в дежурную часть и рассказал, что на бульваре Кольцова от ножевого ранения умер мужчина.
Патрульные, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции и кинологическая служба выехали на место происшествия. Они выяснили, что погиб 30-летний выходец из Черкасской области. Он нигде не работал и не имел постоянного места жительства.
"После комплекса оперативно-розыскных мероприятий мы получили положительный результат - подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний уроженец Николаевской области, который ранее уже привлекался к административной ответственности", - цитируют начальника Святошинского управления полиции Владимира Ткаченко.
Задержанному объявили о подозрении, на время следствия он будет находиться под арестом.
Читайте также: В Киеве ссора из-за телевизора закончилась убийством
Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 15 лет заключения.
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